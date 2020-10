Tra Roma e Fonseca resta tensione dopo intervista a Record

17/10/2020 08:43

Si continuano ad annusare a distanza Fonseca e i Friedkin ma alla Roma è sempre aria di polemiche. Il Corriere dello sport sottolinea come la recente intervista rilasciata in Portogallo dal tecnico giallorosso abbia creato qualche imbarazzo. Prima per la forma, poi per i contenuti. L’intervista non era stata concordata, il tecnico ha informato l’ufficio stampa solo dopo averla fatta, con un giornalista di sua fiducia del giornale Record. E’ uscita due giorni prima della conferenza stampa (prevista per oggi a Trigoria) svuotandola di significati. "Fonseca ha lamentato l’assenza di un direttore sportivo (che la società continua a cercare) e ha evidenziato che in sede di campagna acquisti si poteva fare qualcosa in più".

Il quotidiano ricorda che "sul fronte degli acquisti l’allenatore è stato accontentato con Smalling, Pedro (con il contratto firmato prima ancora dell’arrivo dei nuovi proprietari) e con la conferma di Mkhitaryan, altro giocatore fortemente voluto dal tecnico portoghese. Inoltre sono arrivati Kumbulla (inseguito anche da Inter e Lazio, che la Roma è riuscita a superare a sorpresa) e Borja Mayoral, due rinforzi per la difesa e l’attacco...La dirigenza ritiene di aver allestito una squadra che possa puntare in alto..Non si fanno proclami, ma i dirigenti ritengono che la squadra possa lottare per il quarto posto". Già prima dell'inizio della stagione si parlava di panchina a rischio per Fonseca e l'ombra di Sarri e Allegri non si è ancora allontanata da Trigoria..