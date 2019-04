Torino-Milan, probabili formazioni: Gattuso torna all'antico

27/04/2019 13:36

Dietrofront: Gattuso lascia in soffitta la difesa a 3 e domani sera contro il Milan torna al 4-3-3: out Calabria, davanti a Donnarumma giocheranno Conti a destra, con Zapata-Romagnoli centrali e Rodriguez a sinistra. A centrocampo torna titolare Lucas Paquetá dopo l’infortunio, al fianco di Bakayoko e Kessié. In avanti, il consueto tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu. Nel Toro Mazzarri deve fare a meno degli squalificati Baselli e Zaza . Confermata la difesa, con Izzo, N’Koulou e Moretti davanti a Sirigu. Sugli esterni, a sinistra confermato l’ottimo Ansaldi, a destra De Silvestri. A centrocampo assieme a Rincon e Meité ci sarà Lukic in posizione centrale. In attacco, il partner di Belotti sarà Berenguer. Queste le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meité, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso