Top e flop: Epic Brozo, Candreva ritrovato ma Ninja e Maurito?

23/09/2018 11:32

A vittoria donata, specie dopo tanti batticuore, si può e si deve guardare in bocca se l'obiettivo dell'Inter è continuare la rincorsa al vertice e riconquistare quella considerazione generale che era valsa in estate l'etichetta di anti-Juve. L'adrenalina e l'entusiasmo per le due vittorie di fila in extremis non devono nascondere sotto il tappeto i problemi che Spalletti è chiamato a risolvere. Questa Inter non è stata costruita per soffrire 94': ben vengano i successi strappati con orgoglio, ardore e personalità ma serve anche un gioco che consenta ai nerazzurri partite più “normali”. Tra diverse cose positive emerse a Marassi ci sono ancora dei buchi cui bisognerà porre rimedio. Tra i top della serata di Genova c'è sicuramente la crescita di Brozovic. Il gol decisivo è stato la ciliegina sulla torta di una prova maiuscola. Uomo ovunque a centrocampo, regista vero, calamita decine di palloni e li smista con costrutto. Giocasse sempre così nessuno rimpiangerebbe più Modric ma di fatto la scommessa di Spalletti di cambiargli ruolo è vinta definitivamente. Se la prova di Skriniar non è una sorpresa, e se Asamoah si conferma sempre più una nota lieta con l'efficacia nella doppia fase, cross al bacio e un gran gol (ance se annullato), la bella notizia è Candreva. Recuperato appieno l'ex Lazio: colpisce un palo, impegna Audero e dà due grandi palloni a Vecino e Icardi. C'è però anche l'altro lato della medaglia ovvero i mezzi flop di Nainggolan e Icardi. Il Ninja si è visto solo in occasione del (bellissimo) gol annullato mentre Maurito è rimasto sempre ai margini della gara sbagliando due palle di testa. Proprio l'intesa tra loro due, i veri top-player dei nerazzurri, è uno dei punti deboli dell'Inter. Per tornare davvero grande questa squadra ha bisogno di recuperarli in tutte le loro peculiarità. E sarà compito di Spalletti riuscirci.