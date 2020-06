Tonali: Sapete perché non sono andato al Milan?

06/06/2020 09:55

"Il Lombardia Uno che è stata la mia prima squadra era affiliato al Milan. Ognu due o tre mesi, cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo". Sandro Tonali si confessa a Sportweek. L'oggetto dei desideri di tutti i grandi club italiani e non solo commenta anche le parole di Pirlo, che ha detto che Tonali è più completo: "Esagerando, Pirlo mi ha dato ragione: non ci somigliamo. Ma da qui a dire che io sia un giocatore più completo di lui...Quando due miei amici i hanno girato sul cellulare la diretta Instagram nella quale si esprimeva così, ci sono rimasto. E ancora adesso sono senza parole. Posso solo rispondergli con un 'grazie'".