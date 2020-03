Tommasi attacca ancora: Volete allinearvi a situazione paese o no?

23/03/2020 08:30

"Se Lazio e Napoli rinviano le date degli allenamenti significa che iniziano ad allinearsi un po' con il paese". Il presidente dell'Aic Damiano Tommasi parla a Radio anch'io sport su Radio1 e tocca anche il tema del possibile taglio agli stipendi dei calciatori: "Non sappiamo ancora quando si riprende, parlano tra di loro senza confrontarsi con i loro dipendenti ma è l'ultimo dei problemi ma mi pare che non ci si voglia allineare alla situazione generale del paese se questa è una priorità". Zenga ha detto di essere disposto a giocare anche a Ferragosto: "Tutti vorremmo tornare a giocare perchè vorrebbe dire che la situazione si è normalizzata ma servono interventi sui contratti dei giocatori, spostamenti di competizione e si può incidere sulla stagione successiva. Tutto deve essere programmato, ma tutti pensano solo alle proprie attività senza pensare che siamo inseriti in un contesto globale. Ricordiamo che ad oggi non ci si può neanche spostare da un comune all'altro e questo anche per la ripresa degli allenamenti è un ostacolo".