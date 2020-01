Tmw: E se fosse un altro il motivo per cui Kulusevski arriva a giugno?

05/01/2020 08:34

Si sofferma sul mercato della Juve Andrea Lo Sapio su Tmw ed ipotizza un colpaccio last-minute. Questi i passaggi principali: "a Manchester c'è un caso più o meno simile a quello di Higuain lo scorso anno. Pogba vuole andare via. Il Real Madrid sembra su di lui, sebbene non rovente, la Juventus ci sta pensando. Che siano proprio i bianconeri la svolta? Perché la realtà è che i centrocampisti attuali non convincono fino in fondo, per Kulusevski i soldi verranno spesi rateizzando. E le carte per Pogba ci sono: Rabiot, in primis, ma anche Emre Can. I contatti con il PSG si sono raffreddati, si parlava di uno scambio secco con valutazioni a 40. Tutti giocatori per cui ci sarà plusvalenza secca - rientrerebbe pure Ramsey - e che abbasserebbero la valutazione di Pogba. C'è una differenza enorme fra il Milan e lo United. Il primo fattura da anni tra i 200 milioni e i 250, con outlook addirittura negativo rispetto al 2010. I Red Devils sono i più ricchi al mondo, senza i premi UEFA. Ecco perché Pogba può essere il motivo per cui Kulusevski rimane a Parma altri sei mesi, ma non sarà per niente semplice".