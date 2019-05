Tmw: Colpe Champions solo per Allegri e non per i giocatori?

19/05/2019 09:07

Comprende la scelta della Juve ma difende Allegri Tmw che nell'editoriale odierno di Marco Conterio fa notare stonature e contraddizione dell'intricata vicenda legata alla panchina della Juve. Questi i punti saliernti: "La Juventus era un Titanic arrugginito, cinque anni di allori ma segni evidenti del tempo che era stato. Ha retto un iceberg, due. Al terzo è caduto anche Massimiliano da Livorno, uomo di mare e di scoglio. Il cui addio era inevitabile, la scelta è stata opportuna da parte di Andrea Agnelli per quel che la storia era diventata. Dicono i saggi che in campo vanno i calciatori e la croce dell'ossessione Champions è stata riversata tutta sulle spalle di Allegri. Non sul dieci piccolo di Paulo Dybala, non sul ricordo di Mario Mandzukic, non sulle geometrie sbadate nelle gare che contavano di Miralem Pjanic, non sulla pallida memoria della BBC, non su Douglas Costa che andava a cento all'ora. Tutto su Allegri, uomo solo, con le sue colpe, i suoi Scudetti, il suo addio.

L'ossessione del gioco e quella per Zidane La Champions ma pure il gioco. I peccati capitali di Massimiliano da Livorno, uomo di scoglio, pragmatico, diretto. Che ripudia il circo, anche se in Europa c'è chi ha dimostrato il contrario. E se è stata un'annata da tutto e il contrario di tutto, dove Guardiola esce con Pochettino e Messi lo fa con Salah. Dove lì pare vincere la pratica,

la soluzione che Nedved e Paratici stanno studiando, porterebbe a Simone Inzaghi. Un grande ex della Lazio e un concittadino convergono nel destino di un tecnico che ha, però, come controindicazione, la poca esperienza in Champions. Sicché è tutto lì, il problema. Capire dove Agnelli vorrà andare, che strada vorrà seguire. Il gioco. Un tecnico speciale. Un grande nome. Un giovane rampante. Un sicuro vincente, uno che lo farà senza dubbio. La Champions di questa stagione ha insegnato una cosa. Non c'è una strada migliore dell'altra per farlo. Servono costanza, soldi, investimenti, idee e perseveranza. E una buona dose di fortuna. Quella che, nei momenti decisivi, Allegri non ha avuto".