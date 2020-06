Tifosi delusi: Con quelle gare lì in chiaro non si rischia assembramento

17/06/2020 08:36

La battaglia che sta portando avanti da tempo il ministro Spadafora sull'opportunità di trasmettere alcune partite di serie A in chiaro sembra vicina alla svolta. Raggiunta una prima intesa, ancora da ratificare e si va verso la diretta non criptata di Atalanta-Sassuolo su TV8 e Verona-Cagliari sul canale Youtube di Dazn. Due partite che però non accendono più di tanto l'entusiasmo dei tifosi, che sognavano di vedere in chiaro i big-match: "Ma perché non mettere in chiaro Milan-Roma o Lazio-Atalanta,due match molto più allettanti??? E poi quella trasmessa da Dazn su youtube,siamo sicuri che tutti gli italiani hanno Internet abbastanza veloce da poterla vedere? Spadafora ha colpito ancora". C'è chi sottolinea: "Settimane di discussioni e polemiche per due partite scialbe? Ricordiamo che questa soluzioni dei match in chiaro è nata originariamente per allontanare le persone dai luoghi di aggregazione". Qualcuno ironizza ("Quasi quasi le registro") e i più sono perplessi: "Ha senso essere stati settimane a fare trattative litigi, problemi per le pubblicità per queste due partite?" o anche: "Immagino gli assembramenti evistati per 1 partita in chiaro del genere" e infine: "Lodevole l'intento dichiarato, inutile l'accordo raggiunto".