Theo Hernandez: Milan club storico ed eccezionale come il Real

19/07/2019 14:52

"Il Milan è un club storico, ha grande tradizione. Ha un'immagine positiva all'estero. Quando ero al Real, dicevo di voler giocare in un club storico come il Milan. A Madrid ci sono tanti giocatori di qualità, ma anche qui ci sono. Il Real è eccezionale, ma sono qui in un altro club eccezionale". Esagera un po' anche Theo Hernandez nel giorno della sua presentazione al Milan. In mattinata ha debuttato con un gol al Novara ma anche davanti ai microfoni se la cava e giura che davvero il suo idolo è quel Maldini che siede al suo fianco: ""E' un orgoglio essere qui al suo fianco. Per me è il più grande terzino di sempre. L'ho visto a Ibiza, abbiamo parlato, io ho espresso la volontà di giocare al Milan. Il Milan è un club storico, qui posso crescere tanto. Da piccolo mi ispiravo a Paolo Maldini. Spero di ricevere tanti consigli, consigli da un giocatore storico che giocava nel mio stesso ruolo. Le sue parole mi hanno caricato. Quando uno come Maldini dice che posso diventare tra i migliori terzini al mondo mi sono emozionato. E' importante ora lavorare e cercare di migliorare sempre. Negli ultimi anni mi piace molto anche Marcelo, che al Real mi ha dato tanti consigli. L'ho osservato tanto e se sono qui è anche grazie a lui".