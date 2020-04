Tardelli replica a Lotito: Non capisco questo accanimento

08/04/2020 10:28

“Lotito sostiene che non ci siano rischi nel tornare ad allenarsi? Lasciamo parlare la scienza: se non c’è totale sicurezza, non si torni in campo". In un'intervista a Repubblica scende in campo Marco Tardelli. L'ex centrocampista della Juve chiede cautela: "Il calcio è gioco di contatto, azzerare i rischi è impossibile. Non sappiamo neanche se chi ha avuto il virus tornerà perfettamente sano. Fa effetto sentire che Ceferin vorrebbe finire le coppe entro settembre. Come fai a fare un discorso così con oltre 500 morti al giorno? Vedo un accanimento nel voler finire la stagione: capisco i contratti da rispettare, dire chiudiamo tutto è difficile, ma se mandiamo in campo qualcuno rischiamo: accanirsi è pericoloso”.