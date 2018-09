Tardelli: Higuain al Milan è un leader, alla Juve non poteva esserlo

22/09/2018 14:15

Intervenuto a Radio Ra1 l'ex campione del mondo Marco Tardelli ha speso belle parole per Higuain, apprezzandone le doti sia carismatiche che tecniche: “Higuain si sta trasformando al Milan, sta diventando un leader. Quello che vogliono i dirigenti e la squadra, si vede che lo cercano e lui a volte sgrida anche i compagni ma è un fatto positivo. Nella Juve c'erano tanti giocatori importanti e non si sentiva leader, in rossonero sì”.