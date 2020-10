Tacchinardi: 5 maggio ricordo più bello, ci credeva solo Lippi

04/10/2020 08:21

"L'aneddoto più bello della mia carriera è legato al 5 maggio. Mi ricordo in settimana che ci allenavamo normalmente sapendo che l’Inter avrebbe vinto con la Lazio e ricordo che tutti noi eravamo delusi perché avevamo computo una bella rimonta... Ricordo l’incazzatura di Lippi che ci vedeva delusi perché lui ci credeva e ci ha martellato per tutta la settimana. Alla fine posso solo dire che ha avuto ragione lui e in quella folle giornata non si capiva niente perché all'ora non c'erano tutti i cellulari come oggi e non si capiva cosa stesse succedendo". Parole e musica di Alessio Tacchinardi.L'ex centrocampista della Juve parla a Il Giornale e venendo all'attualità dice: “Io dico che se alleni la Juventus sei spesso soggetto a critiche e devi accettarlo. Bisogna dargli il tempo di sbagliare, di fare le sue prove e di trovare la quadratura. La scelta della dirigenza è stata coraggiosa ma Agnelli quando prende una decisione la pondera a 360°. Ripeto, a Pirlo va dato il tempo di sbagliare...". Tacchinardi si sofferma anche sulla Champions: “Su questo discorso sono ferrato, sono uno che ne ha vinta una e perse tre... la Juventus degli ultimi due anni è arrivata scarica e non in grande condizione fisica e si è visto. La rosa bianconera però è sempre pronta per vincerla anche se poi non è mai facile come insegnano City e Psg. Questo però non deve essere un’ossessione, la rosa non è ancora definitiva c’è qualcosa che bolle in pentola in entrata e in uscita". Per Tacchinardi l'Inter ha colmato il gap con la Juventus: "nella griglia per lo scudetto la metto alla pari con i bainconeri. Subito dietro il Napoli poi vedo Lazio e Atalanta, il Milan ancora un gradino sotto e poi la Roma. Tornando all'Inter comunque penso che il lavoro di Antonio sia meno difficile di quello di Pirlo. I nerazzurri hanno messo nel motore giocatori importanti e pronti per portare alla vittoria la squadra che viene da una stagione passata importante con un secondo posto in campionato e con una finale di Europa League, penso che sarà tirata fino all'ultimo ma alla fine vincerà ancora la Juventus. Per quanto riguarda la lotta Champions invece vedo sicuro il Napoli e poi vedo una lotta tra Atalanta e Lazio con il Milan che potrebba fare da terzo incomodo ma penso non abbia quella qualità e quella forza d’urto che devono avere le squadre per arrivare in Champions. Poi chiaro che se la potrà giocare ma ad oggi la vedo indietro rispetto ad Atalanta e Lazio".