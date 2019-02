Suso chiama alla carica: Padroni del nostro destino

02/02/2019 15:51

"Proprietari del nostro destino. # RomaMilan # ChampionsLeague. Vamos @ acmilan # comeunannofa # Suso". Voleva tradurre "padroni del destino" ma il senso è quello. Questo il tweet di Suso per caricare l'ambiente in vista della gara con la Roma, evocato il positivo precedente dello scorso anno. Fioccano i commenti: "Suso domani è una partita tremendamente importante. Serve massima umiltà, sacrificio, non risparmiare una rincorsa al 90esimo minuto solo ed esclusivamente per raggiungere la vittoria. Se domani perdiamo ci complichiamo la vita di brutto. Abbiamo tutto il mondo contro. Attenzione". C'è chi è scaramantico: "Suso io ti voglio bene però ogni volta che pubblichi un post del genere i 3 punti li vediamo col binocolo", chi dà consigli in spagnolo a Gattuso: "Hola Suso, ¿podrías decirle a Gattuso que ponga a Calabria en lugar de Rodríguez y Conti a la derecha? También porque si no me equivoco, te encuentras maravillosamente con Andrea Conti" e chi si limita ad incitare: "Susito portateci a casa i 3 punti siamo con voi".