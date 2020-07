Suma: Perché l'Inter può lamentarsi e il Milan no?

18/07/2020 08:01

Si sofferma sulla disparità di trattamento tra Milan e Inter Mauro Suma nel suo editoriale per Milannews. Il direttore di Milan Tv tra le altre cose scrive: "Se non sbaglio, il Milan ha giocato a Ferrara di mercoledì sera e poi subito dopo a Roma con la Lazio, di sabato sera. Con la Lazio che aveva avuto 24 ore di vantaggio nella preparazione della partita, avendo giocato il martedì sera a Torino contro i granata. Quando mi è capitato di farlo notare, poco ci è mancato che mi prendessi del solito milanista piagnone, vittimista e soggetto a sindromi di accerchiamento. Ora che l'Inter ha giocato di giovedì sera a Ferrara e deve giocare la domenica sera a Roma contro una Roma che è scesa in campo la sera prima e che riposa 24 ore di più, cose della quali Antonio Conte, giustamente, si lamenta, ecco che la reazione è tutta diversa. Epperò, ma è vero, ma come è possibile, impegni troppo ravvicinati, non è giusto, povera Inter. Visto cos'è la comunicazione? La comunicazione sportiva non ha regole, è fatta di umori, di sensazioni, di passioni sportive visibili e invisibili. Lo stesso fatto, identico, due reazioni diverse. Dipende dai risulttati, dai rapporti, dalle amicizie, non dal campo, non dal lavoro, Vale tutto, tutto aleatorio, tutto a zig-zag, tutto strano e tutto scivoloso".