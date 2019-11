Suma mette le mani avanti su Orsato: anche la Roma si lamentò

23/11/2019 08:55

Non è rimasto del tutto convinto della designazione di Orsato per Milan-Napoli Mauro Suma. Il direttore di Milan Tv ne parla su Milannews. Questi i passaggi essenziali: "Orrsato non arbitrava la Roma da due anni e tutti a gridare al lupo al lupo al momento della designazione. Poi in campo è andato tutto bene, con Dzeko che ha preso per il collo Musacchio sullo 0-0 con questo risultato: la ramanzina se l'è presa Musacchio e Dzeko pochi minuti dopo ha portato in vantaggio la Roma. Non pretendiamo che Dzeko venisse espulso (magari ammonito, sì), ma certamente non era colpa di Musacchio se l'avversario lo ha preso per il collo...Siamo stra d'accordo con Carlo Ancelotti sulla levatura e sulla personalità di Orsato. Ma al direttore di gara e ai 60mila di San Siro ci permettiamo di dirlo prima: non sta scritto da nessuna parte che debbano essere sgridati sempre e solo i giocatori milanisti dall'arbitro. La tesi maliziosa per cui è stato designato l'arbitro invocato da Ancelotti con il dito puntato verso il designatore arbitrale, la rigettiamo....Si poteva evitare, ma è stato fatto. Che non ne faccia però le spese il Milan come a Roma. Su questo vogliamo essere chiari... Certo, il Milan sta facendo male e sta andando male per tanti e altri motivi, ma l'aspetto dell'atteggiamento arbitrale di campo nei confronti dei rossoneri è un fattore reale. Come magari anche altri aspetti extra campo, tipo il giocare il giovedì e la domenica e con un giorno di recupero in meno. Cosa alla quale, cara Lega Serie A, il Milan non è stato costretto solo contro la Lazio che gioca l'Europa League. Ma anche contro la Fiorentina, che notoriamente l'Europa League non la gioca. Lacrime arretrate, come si può vedere. Lacrime, ma con un fondamento".