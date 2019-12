Sportmediaset: Ecco dove è nata la rinascita del Milan

09/12/2019 10:14

"Facile dirlo dopo, ma da quella cena all’Angolo di casa in viale Piave, sembra davvero essere cambiato un po’ tutto". Christian Pradelli su Sportmediaset identifica il giorno della svolta e scrive: "Era il 27 novembre, poco più di una decina di giorni fa, il pareggio di Napoli abbastanza fresco e il trittico emiliano pronto ad incombere. Stefano Pioli opta per la cena di gruppo, un intermezzo apparentemente futile eppure così determinante per l’economia di una squadra attorno alla quale, da allora, non escono più spifferi...Fondamentali, inutile nasconderlo, le continue coccole verbali di Pioli che ha sempre avuto una parola buona per Piatek anche nel momento più difficile per lui, incapace di gestire il “vuoto” dopo la grande, irripetibile prolificità della scorsa stagione...Chi non aveva proprio più il coraggio di scendere in campo dopo la famigerata debacle di San Siro contro la Fiorentina era Ismael Bennacer. Inizialmente oggetto misterioso, fortemente voluto (così si diceva) da Giampaolo, avrebbe dovuto fin da subito scalzare la titolarità a Biglia. E invece, per poco, il Meazza non se lo inghiottiva. Anche qui una necessaria gestazione, qualche cantonata, quindi la redenzione ed una crescita costante".