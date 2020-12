Sorteggi Champions: Quando ci sono e dove vederli in tv

10/12/2020 10:45

Con l'ultima giornata della fase a gironi, chiusasi ieri, si è completato il quadro delle qualificate agli ottavi di Champions League. Delle quattro italiane impegnate solo l'Inter è stata fatta fuori (e non è stata neanche ripescata in Europa League visto che è arrivata quarta con soli 6 punti). Restano in ballo Juventus, Atalanta e Lazio che lunedì conosceranno l'avversario degli ottavi. Lunedì a Nyon alle 12 ci sarà infatti il sorteggio che verrà trasmesso in diretta su Sky e in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Le teste di serie al sorteggio

Con il rotondo successo in casa del Barcellona la Juventus si è qualificata prima nel suo girone e ai sorteggi sarà testa di serie assieme a Bayern, Chelsea Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Psg e Real Madrid.

Le altre due italiane, Atalanta e Lazio, non sono teste di serie e rischiano avversari difficilissimi (ma non la Juve perchè sono esclusi i derby agli ottavi). Per i bianconeri oltre ad Atalanta e Lazio è esclusa la possibilità di incontrare subito il Barcellona (che non è testa di serie ma non si possono incontrare squadre già affrontate nel girone). La Juve potrà essere sorteggiata solo con Atletico Madrid, Lipsia, Borussia Mönchengladbach, Porto e Siviglia agli ottavi.

Le date degli ottavi

Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa. Le partite di andata degli ottavi sono in programma il 17/23/24 febbraio, con le gare di ritorno il 9/10/16/17 marzo. Il sorteggio per quarti, semifinali e finale si svolgerà il 19 marzo