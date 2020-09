Sky: Tutte le novità della stagione, dalla Billò a Costacurta

11/09/2020 13:27

Al via un’altra stagione di sport su Sky: un totale di oltre 1000 partite in diretta tra Serie A (266 in esclusiva, 7 su 10 a giornata, 16 su 20 big match), tutta la Champions e l’Europa League, Premier, Bundes, Scottish e la Serie A del calcio femminile, fino ad Euro 2020.

Si riparte domani, con il ritorno in campo della Premier League e si continua fino a luglio del prossimo anno con la finale di UEFA Euro 2020, a Londra.

Novità in studio per la prossima stagione. Anna Billò condurrà i pre e post partita della UEFA Champions League e avrà al suo fianco in un nuovo ruolo Alessandro Costacurta

Leo Di Bello guiderà gli studi della UEFA Europa League. A Sky arriva anche un volto nuovo, un fuoriclasse del giornalismo molto amato dal pubblico: Sandro Piccinini sarà presenza fissa del “Club” di Fabio Caressa la domenica sera.

Se la stagione del calcio riparte, quella dello sport su Sky continua, con l’imperdibile rush finale dei motori (F1, MotoGP e World Superbike), le Finals NBA e il grande tennis internazionale, tra cui il Masters 1000 di Roma (al via dal 14 settembre) e le ATP Finals di Londra.

La Serie A su Sky diventa maggiorenne. Per il 18° anno consecutivo, infatti, da sabato 19 settembre, Sky trasmetterà le partite del campionato italiano, con l’esclusiva di 266 incontri in diretta. Tra questi, 16 dei 20 big match. Anche nella stagione 2020/2021, Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (una partita anche in 4K HDR con Sky Q satellite), per un totale di oltre 530 ore live. Inoltre, per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

In esclusiva su Sky sarà possibile vedere 16 su 20 big match, le sfide che decideranno la stagione, tra cui i match di andata e ritorno tra Inter e Juventus (18^ e 37^ giornata), Juventus e Napoli (3^ e 22^ giornata), Napoli e Inter (12^ e 31^ giornata), Milan e Juventus (16^ e 35^ giornata), Juventus e Roma (2^ e 21^ giornata), Milan e Napoli (8^ e 27^ giornata). E ancora Inter-Milan (4^giornata), Milan-Roma (5^giornata), Juventus-Torino (10^giornata) e Inter-Roma (36^giornata).

Per quanto riguarda le prime quattro giornate di Campionato, 28 incontri su 40 sono in esclusiva Sky. Tra questi, l’esordio della Juventus contro la Sampdoria (domenica 20/9, ore 20.45) e Milan-Bologna (lunedì 21/9, ore 20.45) della prima giornata, oltre a Benevento-Inter e Lazio-Atalanta, posticipate al 30 settembre. Nei successivi tre turni, occhi puntati su Roma-Juventus (domenica 27/9, ore 20.45), Juventus-Napoli (domenica 4/10, ore 20.45) e Inter-Milan (sabato 17 ottobre, ore 18). Solo su Sky, inoltre, le prime quattro gare di Campionato di Milan, Torino, Sampdoria e Benevento.

Per gli studi delle partite del weekend, Marco Cattaneo condurrà “Sky Calcio Live” con i suoi ospiti, tra i quali le grandi firme Paolo Condò e Matteo Marani, per la “maratona” del sabato dalle 14. Alessandro Bonan a “Sky Calcio Show” con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio (dalle 14). Fabio Caressa per i commenti della giornata, con Stefano De Grandis e Dalila Setti, nel programma della domenica sera (dalle 22.45) “Sky Calcio Club”, che per questa stagione vedrà la presenza fissa di Sandro Piccinini, tra i volti più autorevoli e più amati del panorama televisivo sportivo italiano. Confermati nella squadra di Sky anche Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Nando Orsi, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli.

Inoltre, fino al 5 ottobre e poi nel mese di gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, continua l’appuntamento con “Calciomercato – L’Originale”: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) raccontano le trattative del mercato. Tornerà anche in una nuova versione “Sky Sport Room” per “allenare la mente con lo sport” con Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò.

La stagione calcistica 2020/21 su Sky partirà già da domani su Sky, con la Premier League inglese (215 match e almeno 6 partite in onda ogni giornata) e proseguirà con la Bundesliga tedesca (circa 125 match stagionali), al via dal 18 settembre, nello stesso weekend della Serie A.

Sarà ancora Paolo Di Canio a raccontare le vicende del calcio inglese con passione e competenza uniche. Un solo obiettivo per tutti: dare la caccia al Liverpool. Insieme a lui, Federica Lodi, conduttrice degli studi pre e post gara del calcio internazionale.

Su Sky anche tutti gli incontri della Champions League, prima con i match dei preliminari playoff (dal 22 settembre) e poi con la fase a gironi di ottobre (20-21), per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR) e Diretta Gol per vivere gli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021.

Il 24 settembre a Budapest si assegna il primo trofeo europeo della stagione, la UEFA Super Cup, che vedrà opposti i campioni d’Europa del Bayern Monaco e il Siviglia (ore 21, live su Sky Sport Football e Sky Sport Uno), vincitore dell’ultima UEFA Europa League, torneo che ripartirà il 22 ottobre con la fase a gironi e che Sky seguirà con la diretta di tutti i match (in totale 205 partite in onda anche grazie a Diretta Gol), fino alla finale del 26 maggio 2021.

A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio ci sarà Alessandro Costacurta, che si alza dal tavolo dei commentatori con un ruolo più vicino alla conduttrice, oltre al team confermato composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero.

Alla guida degli studi pre e post partita dell’Europa League ci sarà invece un'altra novità, Leo Di Bello. Due le italiane sicuramente al via della fase a gironi, Roma e Napoli.

Tutto questo in attesa dell’evento calcistico dell’estate 2021, gli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021: su Sky Sport una copertura totale del torneo, con tutti i 51 match in diretta tutti in 4K HDR, di cui 24 in esclusiva, e l’immancabile Diretta Gol per le partite in contemporanea.

Sempre su Sky anche gli eventi FIFA, posticipati al 2021: i Campionati Mondiali FIFA U-20 Women’s World Cup Costa Rica/Panama 2020 dal 20 gennaio al 6 febbraio 2021, i Campionati Mondiali FIFA U-17 Women’s World Cup India 2020 dal 17 febbraio al 7 marzo 2021, il FIFA Beach Soccer World Cup Russia 2021 (19-29 agosto 2021) e il FIFA Futsal World Cup Lituania 2020 dal 12 settembre al 3 ottobre 2021. Un vero e proprio concentrato di emozioni, gol, sfide adrenaliniche, tra grandi squadre e giovani promesse.

Con l’inizio della nuova stagione, torneranno anche le produzioni originali di Sky Sport, vFederico Buffa anche per la prossima stagione continuerà a far appassionare ancora tutti con i suoi imperdibili racconti, a cominciare dalla sua prossima opera, in programma a Natale: “Federico Buffa Racconta Pelè”.

Torneranno anche le interviste monografiche di Paolo Condò ai più grandi allenatori del panorama calcistico nazionale e internazionale (“Mister Condò – Gli allenatori si raccontano”) e le inchieste storiche (“Storie”) di Matteo Marani: la prima della nuova stagione documenterà la Torino degli “anni di piombo”, dove Juventus e Torino si contendevano gli scudetti. Torna anche “L’Uomo della domenica” di Giorgio Porrà, che narra attraverso l’arte e la letteratura la vita di alcuni tra i personaggi più affascinanti del calcio: la stagione si riapre con protagonista Andrea Pirlo.