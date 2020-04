Siparietto Del Piero-Totti: Come rosicai per quel gesto che facesti

25/04/2020 08:33

«M’hai fatto rosicà come un matto quando m’hai fatto la mano del 4. Roma-Juve è sempre stata una partita diversa dalle altre». Metti una sera in diretta su Instagram Alex Del Piero e Francesco Totti, la storia dei numeri 10 a confronto. Il bianconero ha ricordato quel ko all'Olimpico col gesto celebre del capitano romanista: "4, zitti e a casa". Totti ha sorriso spiegando: «Non te l’ho fatto a te per rispetto, perché eri il capitano della Juve e perché siamo amici. L’ho fatto a Tudor, perché mi ha dato una gomitata. Quando ci siamo rincrociati mi è venuto quel gesto. Dopo in conferenza mister Lippi ha rosicato, mi ha detto: “Questi gesti non si fanno”. Ma per una volta che vincevo… Finché sono gli sfottò simpatici ci sta, ogni volta che venivamo a Torino ci facevate 4-5 gol, per una volta che li abbiamo fatti noi. Roma-Juve è una partita diversa dalle altre. Mi menava Montero. Montero m’ha dato un calcio sotto la Tevere, non so come non mi è arrivata la gamba in curva». Poi Totti parla del figlio: «Mi hanno chiesto: “Lo porteresti Cristian alla Lazio?”. Io ho detto: “Se dovessi chiedere a Cristian mi direbbe di no”. Ma lo penso anche io, mica so scemo! Però s se a lui piacesse perché non dovrei farlo. E allora hanno cominciato a prendermi in giro. Con tutto il rispetto, mica sono scemo. Se Cristian non è capace a giocare, glielo dico. Aspetto 2-3 anni, se poi non è capace va a fare un altro lavoro».