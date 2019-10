Sindaco Verona attacca Napoli: Da noi mai successo niente di simile

20/10/2019 12:56

Polemiche dopo Napoli-Verona di ieri sera. Al San Paolo erano accorsi 598 tifosi dal Veneto, entrati però soltanto nel secondo tempo. Un episodio che ha scatenato la rabbia del sindaco di Verona Federico Sboarina, come riportato dal Corriere di Verona: "Inaccettabile il trattamento che è stato riservato a chi è andato al San Paolo, una cosa che non ha spiegazioni. Ne chiederò conto al prefetto di Napoli, è uno sgarbo inaudito, nonché sportivamente scorretto. A Verona non ci siamo mai sognati di fare niente di simile".