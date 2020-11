Sigfrido Ranucci anticipa Report: Ecco i padroni del Milan

C'è grande attesa per la puntata di stasera du Report, il programma d'inchiesta di Rai3 che da giorni sta annunciando grosse rivelazioni su chi sono i veri proprietiari del Milan e il ruolo del fondo Ellliott. A Radio Radio il conduttore Sigfrido Ranucci fa alcune succose anticipazioni dicendo che sulla carta i reali padroni del Milan sono due imprenditori campani con sede a Londra, Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione, che fanno parte del Cda del Milan

da quello che abbiamo scoperto dagli archivi in Lussemburgo, sono i reali proprietari del Milan. Lo hanno registrato in Lussemburgo perché in base alle leggi sulla trasparenza di alcune società, bisogna indicare chi sono i proprietari delle quote. Sappiamo ad oggi che hanno fatto fortuna cartolarizzando i debiti della sanità in Campania. Quello che fa abbastanza rumore è il silenzio della società e anche – devo dire – delle istituzioni del calcio. Nel momento del passaggio dai cinesi al fondo Elliot è stata costituita una società che si chiama Project Redblack partecipata da due anonimi del Delaware a da un’altra lussemburghese, la Blue Sky di D’Avanzo e Cerchione. Ora, questa lussemburghese ha dovuto dire chi sono i reali proprietari delle quote e di fatto sono loro. Ora la domanda è: siccome hanno messo 403 milioni, da dove vengono questi soldi?“.