Serie A: le quote delle partite di domenica 18 ottobre 2020

14/10/2020 12:00

Dopo la pausa dedicata alle partite delle varie nazionali, le squadre di Serie A sono già pronte a tornare in campo per la quarta giornata di campionato. Anche le attenzioni degli scommettitori sono concentrate sulle partite che si disputeranno durante il weekend, a partire dal primo anticipo, in programma sabato 17 ottobre alle 15, fino ad arrivare all'ultimo posticipo, previsto per lunedì 19 ottobre, con inizio alle ore 20.45. Sempre che la situazione legata al Covid-19 non faccia cambiare il programma...

Partiamo dall'anticipo di sabato pomeriggio, Napoli-Atalanta, per analizzare le proposte più interessanti. Grande equilibrio per il match del San Paolo: 2.50 per la vittoria di una delle due squadre, pareggio ad un'interessante quota di 3.75. A seguire Sampdoria-Lazio, coi biancocelesti favoriti (2.10) e quote molto simili per i segni 1 e X (3.50), ma soprattutto il derby di Milano. L'Inter gioca "in casa" e sembra essere in vantaggio nonostante i vari problemi legati ai giocatori fermi ai box a causa del coronavirus: 2.20 per il successo dei nerazzurri, 3.10 per l'affermazione dei rossoneri, 3.50 per il pari.

Nelle partite domenicali spicca il derby emiliano, Bologna-Sassuolo, che si disputerà all'ora di pranzo: 2.25 per il colpo esterno della squadra di De Zerbi, 3.10 per la vittoria dei felsinei, 3.40 per un match senza vincitori nè vinti. Nel pomeriggio spazio a Torino-Cagliari, coi granata chiamati ad un'inversione di tendenza rispetto al brutto avvio di stagione (2.15): da non sottovalutare, però, le quote per il pari e per il trionfo dei sardi, entrambe intorno ai 3.40. Inoltre, ci sarà anche la sfida tra Spezia e Fiorentina, apparentemente a netto vantaggio dei viola (1.67) ma è consigliato tenere d'occhio la prestazione dei liguri: 5.00 per la vittoria della squadra di Italiano, 3.90 per la "X". Le ultime partite di giornata saranno Udinese-Parma, coi friulani favoriti (2.15) rispetto ai gialloblù o al pari (3.40), e Roma-Benevento, con la compagine di Fonseca ampiamente detentrice dei favori del pronostico (1.90) rispetto all'undici campano (9.00).



L'ultimo appuntamento di giornata "dovrebbe" essere quello di lunedì sera tra Verona e Genoa. La compagine di Maran è quella con più giocatori indisponibili a causa della pandemia e allo stato attuale i bookmakers non sembrano molto possibilisti sulla disputa della partita.

Gli avvezzi al mondo del calcio e delle scommesse sanno perfettamente come giostrarsi nel mare di opzioni e di possibilità di gioco, tra punti vendita, internet, smartphone, bonus e moltiplicatori vari. Per chi volesse tentare per la prima volta il suggerimento è solo uno, ovvero "abbandonarsi" ai consigli di qualche sito competente e sfruttare le possibilità dei codici, in grado di garantire vantaggi quali bonus per l'iscrizione, rimborsi e "paracadute" sulle scommesse perse.