Serie A, Cairo non si tira indietro: “Va fatto un tentativo”

04/05/2020 17:11

Il calcio potrebbe essere vicino alla ripartenza. L’inizio della Fase 2 in Italia sembra aver dato anche maggiore fiducia al mondo del calcio con la serie A che sembra avvicinarsi a una data di ripartenza. Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, lascia trasparire un po’ di ottimismo ma rimanendo sempre molto cauto: “Un tentativo va fatto, ma a guidarci deve essere il Governo. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per far sì che vada tutto bene e soprattutto in sicurezza, la salute è fondamentale - ha detto a Radio Anch’Io - Serve un protocollo molto sicuro. Non so se il campionato ripartirà. Non sono in grado di dirlo. Ci sono tentativi di farlo ripartire, si inizia con gli allenamenti individuali. E’ bene che parli la Lega con i suoi rappresentanti, il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo. All’interno della Lega c’è compattezza, ma evidentemente anche opinioni differenti. Nuove formule? Ho sentito tante ipotesi ma credo sia giusto mantenere il format”.