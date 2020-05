Sconcerti spiega il flop di Maldini e Boban al Milan

17/05/2020 08:18

Si sofferma sulle difficoltà incontrate da Maldini e Boban al Milan per arrivare a un assioma universale Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Questi i passaggi principali: "i grandi calciatori quasi mai diventano dirigenti importanti. Sono come poeti dentro Wall Street. Intuiscono il talento negli altri, ma lo vedono come scopo finale. Prima di Maldini ha lasciato Boban, per «ineleganza del Milan». Totti è stato due anni dirigente della Roma poi è stato lasciato andare. Del Piero non ha mai cominciato, la Juve lo ha fermato un anno prima che smettesse di giocare. Antognoni ha un ruolo di pura rappresentanza nella Fiorentina. Potrei sbagliare, ma l’ultimo buon dirigente è stato Dino Zoff alla Lazio. Non ricordo un campione del mondo di Bearzot o Lippi che abbia inciso. Rossi, Tardelli, Graziani, Toni, Materazzi, Altobelli, Collovati, Grosso, Cannavaro, Gilardino, tutti gli altri. Il calciatore importante è diventato molte cose, commentatore, uomo immagine, allenatore, scout, ma non dirigente. Forse non è un caso che spesso in Italia anche gli allenatori più grandi siano stati giocatori normali o non giocatori. Sarri, Mourinho, Sacchi, lo stesso Conte, Allegri, ma anche Rocco, Herrera, Lippi,Trapattoni, Bearzot. È come se il grande talento facesse vedere benissimo solo metà del calcio, lasciando nell’ombra l’altra, quella oltre il campo. Dove comincia il mondo.