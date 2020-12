Sconcerti: Juve e Inter avanti ma si vince solo con le piccole

Sottolinea un dato in particolare Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera: ovvero che contro le piccole nessuna squadra perde più. Certo sono arrivati pareggi pesanti ma le big si battono tra di loro. Poi analizza le gare di ieri di Juve e Inter e scrive

Da ricordare è un particolare mai così importante come in questa stagione, il senso degli avversari. La Juve ha giocato solo due volte contro una delle prime, con Roma e Lazio, ha fatto due pareggi segnando e subendo tre gol. Cioè non ne ha battuta una. Il resto sono stati avversari normali contro cui oggi molto spesso si vince per principio...La Juve è una squadra fredda come il suo tecnico, ha molti buoni giocatori e poca magia....Nessuno ormai perde contro squadre più deboli. L’Inter ha perso con il Milan, la Roma con il Napoli, il Sassuolo con l’Inter, il Napoli con il Sassuolo. Milan e Juve contro nessuno....L’Inter è alla terza vittoria consecutiva nonostante schieramenti spesso opposti sugli esterni, che sono il vero timbro del gioco di Conte. La squadra ha preso una coscienza di sé che prima era più traballante. Il gioco si è un po’ sveltito. In questo momento l’Inter mi sembra la più completa.