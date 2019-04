Sconcerti: Ecco cosa ha portato Ronaldo alla Juve

21/04/2019 08:27

Nel raccontare la festa scudetto e nello spiegare come questa sia la Juve di Andrea Agnelli, che ha rotto i ponti col passato, Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera si sofferma su Cr7 e scrive: "Ronaldo ha portato con sé come un ultimo elemento, quello che mancava a completare il modello. La sua perfezione, così insistente e così aspettata, chiude comunque un’epoca. Dagli scudetti di Carcano al tempo di Ronaldo, non c’è un oltre. La macchina è completa, domani è l’anno uno.

La Juve guida un calcio che in Italia non c’è mai stato. Negli ultimi vent’anni è cambiato tutto: è arrivata la circolazione libera degli stranieri, i tre punti a vittoria, il professionismo arbitrale, il calcio femminile, la moviola in campo La Juve ha capito che il mondo era diventato altro, credo le sia servita a posteriori anche la botta durissima di calciopoli. C’è stata una fine fisica, una costrizione a progettare qualcosa di nuovo e a farlo subito. Ronaldo è la sintesi, il rumore di questo compiersi. Si può dire, si deve dire, che ora manca la Champions, ma sarebbe un’ovvietà. La Coppa e la Juve sono comunque la stessa cosa, non esistono una senza l’altra. È stata questa la grande idea di Cristiano: rendere enorme il presente".