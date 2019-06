Sconcerti contro l'idea di Coppe della Juve

03/06/2019 08:26

E se la SuperChampions fosse un errore? Uno dei sogni di Andrea Agnelli ed altri presidenti italiani, destinato forse a rimanere tale, rischia di arenarsi (almeno a casa nostra) di fronte ai dati degli ascolti tv che hanno certificato un dato clamoroso. Per la finale di Champions, senza italiane, si sono registrati 7 milioni e 200mila spettatori, in pratica c'è stato lo stesso share della finale di coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Partendo da questo assunto Mario Sconcerti sul Corriere della Sera sottolinea: "Pur senza avere nessun disturbo, la partita ufficialmente più importante della stagione, la finale di Champions, ha solo pareggiato con la più normale Lazio-Atalanta. Anzi, senza Sky, sarebbe stata qualche decimale sotto (la Rai da sola ha fatto il 27,2% contro il 28% della Coppa Italia). C’è un perché o è solo l’anima vaga di fine stagione?...Ha pesato anche un po’ di abitudine, un piccolo accenno di assuefazione. Le partite fra stranieri sono pura estetica, non hanno il dovere del risultato, della rabbia. Ci si abitua in fretta, ci si stupisce sempre con un attimo di fatica in più. La Juve con l’Ajax fece 8 milioni di spettatori, nettamente più della finale. C’eravamo un po’ tutti, chi a favore e chi meno, ma c’eravamo. Come per Lazio-Atalanta. Le partite degli altri rischiano di essere belle ma restano degli altri. Davvero dovremmo andare verso un futuro dove giocano solo loro, in apposite nuove coppe?".