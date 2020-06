Sconcerti: Conte non vuole che l'intervisti

25/06/2020 08:07

Sarà ancora colpa di Conte? L'Inter lascia per strada due punti che nelle tabelle non erano previste per una rimonta che ora diventa difficilissima e il popolo nerazzurro s'arrabbia. Per Mario Sconcerti a penalizzare la Beneamata c'è sicuramente l'alibi della rosa corta ma anche Conte ha le sue colpe. L'editorialista del Corriere della Sera ridimensiona prima la Lazio ("perde una partita che vale forse una stagione...nel secondo tempo la Lazio è più che scomparsa, non è mai arrivata. Il suo contropiede profondo ha smesso di segnare la partita dopo quaranta minuti di spettacolo... la Juve adesso ha 4 punti di vantaggio, una distanza che ieri sembrava lunare e ora pesa come un abisso") poi passa al 3-3 dell'Inter col Sassuolo che fa scivolare i nerazzurri a -8 dalla Juve.

Sconcerti rimprovera Conte

Per Sconcerti Conte resta di nuovo solo con la sua rosa milionaria eternamente insufficiente. "Ma Conte è un auto-referente, si fa le domande e si risponde. Sono anni che non accetta una libera intervista. Una spiegazione completa ed extra moenia sul suo lavoro, che molto spesso è ottimo, ma non sempre, e appartiene comunque a tutti, non soltanto a lui. Per quel che posso, ho chiesto mesi fa di poterlo ascoltare liberamente, mi fu detto quasi sì, poi non ho saputo più niente. L’Inter è un argomento che va accettato, non è discutibile. Nemmeno quando si allontanano in fretta in una settimana gli obiettivi di una stagione. Riscuotere e non rendere conto è un mestiere bellissimo. Peccato non sia il mio".

Cosa manca al gioco di Conte

"Il gioco di Conte è semplice e concreto, ma manca leggerezza, dribbling, fantasia, velocità negli ultimi venti metri. Fra tanti bravi, manca chi abbia l’ultimo spunto. E senza quello sbatti nel corpo degli avversari. Né si può chiedere tutto a Eriksen".