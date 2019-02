Sconcerti: Che errore fece l'Inter con Gasperini, da 15 anni è il n.1

02/02/2019 08:34

I clamorosi risultati di coppa Italia hanno spinto Mario Sconcerti a un'analisi lucida sulla figura di Gasperini, anche alla luce della sua infelice esperienza all'Inter. L'editorialista del Corriere della sera scrive: "Fanno epoca due mondi diversi, quello di Gasperini e quello di Spalletti. Gasperini è qualcosa di non raccontabile in un mondo democratico. È da 15 anni il miglior tecnico italiano, non credo ci siano paragoni tra i giocatori avuti e risultati ottenuti. Ma nessuna grande squadra ha mai avuto il coraggio di prenderlo. Ha una voce un po’ acuta, è di provincia, non è più un ragazzo, le sue squadre corrono e picchiano, è come non fosse vendibile in un teatro ad arco acuto. L’Inter ebbe la sfacciataggine di prenderlo, ma se ne pentì subito, lo mandò via dopo tre giornate, infinitamente prima di De Boer. Gasperini è stato 8 anni al Genoa: ci provi qualcun altro altro. Gasperini ha portato l’Atalanta due volte in Europa. Gasperini sa indubbiamente di calcio quanto Allegri, Conte e Mourinho, anche se è rustico, vagamente intemperante, algido e scostante come quelli che hanno avuto meno di quel che meritano.

Infine Spalletti: esce anche dalla Coppa Italia con la stessa noiosa saggezza di sempre. La Lazio è più fortunata e più squadra. Forse sarebbe l’ora di chiedersi perché il mercato dell’Inter parte spesso bene e si ferma due contrade dopo. Se Gasperini è bravo a Bergamo, cos’è Spalletti a Milano?".