Sconcerti azzarda: Una sola squadra in A è completa e non è la Juve

04/08/2019 09:55

Da sempre amante del paradosso, Mario Sconcerti spiazza un po' tutti con i suoi giudizi (allo stato attuale, ovviamente) sulle big di A. L'editorialista del Corriere della Sera considera un errore da parte della Juve cedere Dybala e dice: "La Juventus rischia di perdere un giocatore unico nel suo ruolo. Dybala nella Juve non è sostituibile. Non c’entra niente con Lukaku. Non ce ne sono molti, in giro per il mondo, di giocatori con le caratteristiche di Dybala. Sinceramente non so che convenienza ci sia a venderlo, ma questi sono i piani della Juve e la Juve raramente sbaglia. Sto dicendo che era l’ultimo giocatore da cedere. Lukaku non vale 80 milioni. Sono cifre gonfiate, ma non reggono. Se paghi Boateng - e ti faccio un nome a caso - un milione allora ci si deve chiedere se esiste un giocatore che è 80 volte più forte e vale 80 volte di più. La risposta è no. Non Lukaku almeno". Sconcerti ha poi aggiunto: "Le big sono incomplete, l’eccezione è il Napoli. Mi sembra quella più vicina all’idea che ha Ancelotti, soprattutto se alla fine arriveranno Lozano e James Rodriguez. E’ la stessa squadra dell’anno scorso che ha fatto 79 punti. Che sono tanti, ma non sono bastati. Già così com’è questa squadra può farne di più. Ancelotti li conosce da un anno, sa come farli muovere: oggi il Napoli è la squadra più completa della serie A".