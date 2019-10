Sconcerti a Conte: Se ha problemi l'Inter, pensi a tutte le altre

31/10/2019 09:44

"Se Conte ha problemi, pensi a quanti possono averne il Brescia appena incontrato e almeno altre quindici squadre italiane che non hanno Lukaku capace di segnare all' improvviso da trenta metri". Mario Sconcerti non è pessimista sull'Inter e nel suo editoriale sul Corriere della Sera scrive tra l'altro "Anche la Juve è stanca ed anche la Juve ha giocatori che si stanno velando. Cristiano Ronaldo è meno presente, Bernardeschi marca il regista avversario per togliere lavoro proprio a Ronaldo ma resta in mezzo un po' vuoto, senza altri compiti. Bentancur non è all' altezza di Pjanic. Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità. Anche l' universo della Juventus ha i suoi limiti di forma come soltanto Conte ama ogni tanto dimenticare. La svolta viene dalla partita di Napoli dove si fermano entrambe le squadre e aggiungono punti al loro distacco. La classifica si piega, Juventus e Inter sono adesso alla prima vera fuga della stagione, 7 punti sulla Roma, 8 su Napoli e Lazio...La Juventus resiste ma non insiste. Le manca la forza popolare che aveva, col Genoa è andata a un passo da perdere la testa del cammino. E non ha ancora un volto preciso in nessun reparto. È solo la più forte, ma non dà sicurezze, non c' è il solito dominio tecnico, non sono molte le idee diverse. L' Inter è più umile e si distrae meno".