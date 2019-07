Schira rivela chi è il nuovo Fabian Ruiz che piace al Napoli

09/07/2019 14:51

"L'idea è di cercare un centrocampista, non dico un altro Fabian, ma il profilo è quello lì, moderno e che sappia fare tutte le posizioni, come Fabian e Zielinski, speriamo di trovarne un altro".Chi potrebbe essere il centrocampista ideale per il nuovo Napoli. Prova a svelarlo Nicolò Schira che a Radio Marte dice: "Eljif Elmas del Fenerbahce piace tanto, questo è sicuro. Si vuole chiudere in tempi rapidi per evitare l'inserimento di competitor europei. La prima società ad esserci interessata è stata la Lazio, ma si è scontrato con prezzi ritenuti alti. Sullo sfondo anche Tottenham e Atletico Madrid. Il club azzurro è in pole, già oggi ci può essere un appuntamento telefonico o di persona. Si parla di un contratto quinquennale da 1 milione di euro a salire. Viene paragonato a Fabian Ruiz, in Macedonia sono convinti che in pochi anni possa diventare tra i migliori nel suo ruolo nel giro di pochi anni". Attraverso i social network, il giornalista ed esperto di calciomercato de La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare dell'argomento: "Il Napoli fa sul serio per Elif Elmas: appuntamento in giornata per il centrocampista del Fenerbahce, che i turchi valutano 18 milioni. L'obiettivo di Giuntoli è di strappare però uno sconto. Positivi i summit con il papà-agente Xhevat e l'intermediario Gardi".