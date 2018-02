Scarpa d'Oro: Kane in testa, Mertens è 15esimo

12/02/2018 10:35

Si infiamma la corsa alla Scarpa d'Oro 2017/18: Harry Kane rimane in vetta solitaria, ma dietro di lui si muove la classifica con Mohamed Salah subito dietro e Sergio Agüero che risale. Kane ha deciso il Derby del Nord di Londra a favore del Tottenham con il gol che ha steso l'Arsenal, Salah ha timbrato il cartellino contro il Southampton. Sono sempre loro due a guidare la classifica dei migliori marcatori in Europa.

Dietro è rimasto bloccato Edinson Cavani, superato da Agüero, capace di rifilarne quattro al Leicester City e portarsi così a 42 punti, grazie ai 21 gol messi a segno finora in Premier League. Stabole al quinto posto Ciro Immobile, il primo della Serie A, con 20 gol e 40 punti, a braccetto con Lionel Messi, anche lui in bianco nel weekend. Chiude la top 10 Mauro Icardi, assente nella gara dell'Inter contro il Bologna. Mertens, a segno con la Lazio, è in 15esima posizione.

TOP 15 - CLASSIFICA SCARPA D'ORO 2017/18

1) 46: Harry Kane (Tottenham, ENG - 23 gol x 2,0)

2) 44: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 22 gol x 2,0)

3) 42: Sergio Agüero (Manchester City, ENG - 21 gol x 2,0)

3) 42: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 21 gol x 2,0)

5) 40: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 20 gol x 2,0)

5) 40: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 20 gol x 2,0)

7) 38: Robert Lewandowski (Bayern, GER - 19 x 2,0)

7) 38: Neymar (Paris Saint-Germain, FRA - 19 gol - x2,0)

9) 37,5: Jonas (Benfica, POR - 25 gol x 1.5)

10) 36: Mauro Icardi (Inter, ITA - 18 gol x 2,0)

11) 34: Radamel Falcao (Monaco, FRA - 17 gol x 2,0)

11) 34: Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA - 17 x 2,0)

13) 32: Nabil Fekir (Lione, FRA - 16 gol x 2,0)

13) 32: Luis Suarez (Barcellona, ESP - 16 gol - x2,0)

15) 30: Igor Angulo (Górnik Zabrze, POL - 20 gol x 1,5)

15) 30: Iago Aspas (Celta Vigo, ESP - 15 gol x 2,0)

15) 30: Dries Mertens (Napoli, ITA - 15 gol x 2,0)

15) 30: Raheem Sterling (Manchester City, ENG - 15 gol x 2,0)