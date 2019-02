Scaroni: Ecco che rispondo ai tifosi che mi chiedono un top-player

11/02/2019 08:37

"Qui ci sono due montagne da scalare". Paolo Scaroni, presidente del Milan, racconta al Sole 24 ore le difficoltà da superare nel club rossonero: "Ci sono la montagna dei risultati sportivi e la montagna dei risultati economici. Quando incontro un tifoso pieno di entusiasmo che mi dice 'presidente, perché non ci compra un altro grande giocatore?', io gli rispondo 'lo faremo, naturalmente se ce lo permetterà il financial fairplay'. E gli spiego il meccanismo che ti lascia acquistare giocatori soltanto con risorse che derivino da profitti del club. Spesso lui rimane colpito perché non conosce questa regola. Il calcio sta cambiando molto. E tutto il nostro mondo deve maturare". Sul rapporto con Gazidis poi aggiunge: "Abbiamo un amministratore delegato di grande caratura internazionale come Ivan Gazidis che, in Inghilterra, ha guidato l’Arsenal e che, negli Stati Uniti, è stato vicecommissario della Major League Soccer. Ci siamo divisi i compiti. Lui gestisce la società e la squadra. Io seguo le attività più propriamente italiane: il calcio è davvero una delle maggiori industrie del nostro Paese ed è uno dei cuori pulsanti della nostra società".