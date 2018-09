Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Attacco inedito per Gattuso

29/09/2018 14:37

Sarà un Milan in emergenza quello che giocherà domani sera nel posticipo contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero deve reinventare l'attacco perchè Higuain, Cutrone e Borini sono tutti acciaccati. Anche l'ex Roma ha un problema alla caviglia ed è stato sottoposto a una risonanza magnetica. "Qualcosa ci inventeremo", le parole dell'allenatore in conferenza stampa. Ringhio ha fatto capire di non voler rischiare che nessuno si fermi per 2-3 mesi, quindi spazio a Castillejo vicino a Suso come falso nueve. In difesa torna Rodriguez a sinistra con Calabria a destra. Nel Sassuolo De Zerbi riparte dalla difesa a quattro e in attacco rimette il suo tridente base, dopo i cambi con la Spal: Berardi, Boateng e Di Francesco, quindi. A centrocampo mancherà Duncan: Bourabia e Sensi interni, con uno tra Locatelli (grande ex, come Boateng) e Magnanelli in cabina di regia. Queste le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu. All. Gattuso.