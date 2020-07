Sarri: Sto sui c...a qualcuno ma ne so più io

22/07/2020 16:20

La parola scudetto non la nomina. Figurarsi, scaramantico com'è Sarri si taglierebbe un braccio pur di parlare di tricolore che pure è possibile già domani per la sua Juventus, impegnata al Friuli con l'Udinese: "Io faccio sport e la parola 'vicino' significa niente. Sappiamo che ci mancano quattro punti e in questo momento è difficile e faticoso. Dobbiamo rimanere sulla testa sulle singole partite. Dobbiamo pensare all'Udinese, poi alla Samporia, restando sul pezzo e continuando nella consapevolezza che in questo momento è dura per tutti".

Sarri non fa riposare Ronaldo

Non per Ronaldo che per Sarri potrebbe giocarle tutte: "Ho parlato con lui dieci minuti fa e mi ha detto che sta benissimo. Fa parte della sua grande forza di recuperare energie e proiettarsi sull'obiettivo. Sono capacità non comuni. Forse uno che vive di motivazioni così forti riesce ad andare oltre la fatica in maniera naturale. È un fuoriclasse nella testa oltre che nei piedi. L'intesa con Dybala? Abbiamo ampi margini di miglioramento, mi pare evidente. La difficoltà nella convivenza di due giocatori di così alto livello faccio fatica a vederla. Ci può essere la difficoltà di coprire l'area di rigore in alcuni momento ma il tutto viene supportato dalla forza individuale: hanno fatto 51 goal in due".

Sarri replica alle critiche

Abituato alle critiche Sarri rispolvera l'abituale linguaggio "hot" e dice: "Probabilmente sto sui cog... a qualcuno ma mi interessa relativamente delle opinioni delle altre persone in una materia in cui ne so più degli altri, mi interessa fino ad certo punto tutto ciò. Pensiamo all'Udinese che sta bene ed è una squadra fisica e a differenza di tante altre squadre arrivano bene a fine partita. In questa parte di stagione è difficile giocare con tutti". Dopo un passaggio sulla situazione in infermeria ("Higuain e Chiellini sono ancora nelle mani dei dottori. Demiral sta bene ma deve recuperare ancora a livello fisico”) Sarri sprona Rugani, chiamato a sostituire Bonucci: "Non sono d'accordo sulle brutte prestazioni di Rugani perché a Milano aveva fatto bene fino al sessantesimo, poi è rimasto vittima del crollo di tutti. Ha giocato poco perché in alcuni momenti della stagione abbiamo ritenuto importante l'esperienza di Bonucci. Meritava di giocare di più, in questo senso le responsabilità sono più dello staff tecnico".

Sarri si fida anche di Rabiot

Poi Sarri parla di Rabiot: "Stiamo parlando di un giocatore forte. Ha un carattere chiuso, ha cambiato squadra e tipo di calcio e ci ha messo un po' di tempo in più per capire, un percorso che abbiamo visto fare a diversi stranieri che sono venuti in Italia. Secondo me sta giocando con un buon livello di personalità, dando sicurezza e personalità. Pjanic? Abbiamo fatto una scelta sulle caratteristiche degli avversari, solo per quello. Sta bene, ieri ha fatto un programma individuale per la forza e sta bene".