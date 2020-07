Sarri ha fallito per Sconcerti: Bluffano tutti

16/07/2020 08:18

Sarri può essere considerato un perdente nonostante uno scudetto sempre più vicino? Per certi versi sì secondo Mario Sconcerti. L'editorialista del Corriere della Sera parte dal sofferto 3-3 col Sassuolo per dimostrare come tutti in questo campionato stiano bluffando. Questi i passaggi principali: "Nei tre minuti in cui Berardi e Caputo hanno ribaltato la partita di Reggio Emilia c’è stato un panico che ha percorso l’intero campionato. La Juve stava perdendo, qualcuno poteva provare a vincere il campionato al suo posto. Ma chi? Non c’era risposta, lo sanno tutti da tempo".

Sarri e il torneo di perdenti

"È uno splendido torneo di perdenti - dice Sconcerti . Ha fallito l’impresa Sarri, che vincerà quello che alla Juve hanno vinto in tanti ma non lo vincerà nel modo richiesto. Ha perso due volte Conte, una prima del virus e una dopo. Ha perso in modo esagerato la Lazio dopo che aveva accusato tutto il Paese di non volerla far vincere. Ha perso da sola, per sfinitezza e banalità atletica. Non ha vinto l’Atalanta che ha fatto molto ma in tutto quello che ha fatto non c’è stato un risultato da regalare al tempo. Il resto sono quasi entità fisiche. Così alla fine toccherebbe all’Inter provare a fare l’anti Juve fino alla fine. Proprio quando lei stessa si discute e non sa più cos’è. In teoria lo spazio per provare a vincere, quel vecchio normale diritto di andare a vedere il bluff, esiste ancora. Nella realtà nessuno vuole nemmeno pensare di andare a vederlo. Tutti sanno di essere bluff a loro volta.",