Saronni: Milan, tanti ribaltoni tattici sono sintomo di apnea

05/05/2019 11:11

L'ennesima rivoluzione tattica ideata da Gattuso non convince tutti. Il Milan domani col Bologna dovrebbe ancora una volta cambiare modulo ed Andrea Saronni sul sito di Sportmediaset sottolinea: "Panchinato quasi sicuramente il reprobo Bakayoko in favore di Biglia, la novità principale riguarderebbe il modulo, con una scelta che tanto piacerebbe al Presidentissimo che fu: due punte vere e alle spalle un “vero” trequartista, 4-3-1-2: Paquetà alle spalle di Piatek e Cutrone, ancora una volta è una correzione in corsa, un inedito, che nelle ultime settimane, contemporaneamente al naufragio in classifica, ha visto il Milan abbandonare la certezza costruita nel tempo e con fatica sul 4-3-3 e passare alla difesa a tre, ai due trequartisti dietro una punta unica, al 4-4-2, spesso durante una partita. Sono situazioni che chiaramente corrispondono a un’apnea. Servirebbe il Milan dei primi due mesi dell’anno solare: nessuno tornava a casa con negli occhi il calcio totale, ma certamente la compattezza in difesa, la forza di volontà di tutti e le zampate del Pistolero producevano. Il calcio è scienza inesatta, regno dell’imprevedibile, ma pensare di ritrovare in un colpo almeno quella banda pragmatica è assai difficile, specie al netto dell’ennesimo ribaltone tattico, provato fin che si vuole in questi giorni complicati, ma pur sempre incognita".