Sanremo fa cambiare orari alla serie A?

Che vedere la sera i gol di Dzeko o Osimhen o le canzoni di Sanremo? O risolvere il dubbio guardando Ibra al Festival? ;Mancano ancora più di due mesi alla kermesse canora che sarà condotta da Amadeus e che avrà lo svedese del Milan come guest star in tutte e 5 le serate ma il Corriere dello sport avanza un problema e scrive

Le nubi girano attorno alla 25ª giornata di Serie A, turno infrasettimanale del 3 marzo, che cade in mezzo a Sanremo per il momento in programma dal 2 al 6 marzo - data che sarà confermata a inizio anno guardando anche i numeri dei contagi del virus che potrebbero influire sullo svolgimento dello show di Rai1 tra pubblico ridotto e protocolli da rispettare. Le tv che trasmettono il calcio - Sky e Dazn - fanno muro e non pensano di spostare gli orari per Sanremo. In realtà la Lega di Serie A il 18 dicembre scorso quando ha comunicato gli anticipi e posticipi fino alla 29ª giornata (il 3 aprile), si è riservata di definire gli orari relativi al turno del 3 marzo sapendo che si sarebbe di fatto scontrata con Sanremo a prescindere da Ibrahimovic