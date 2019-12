San Siro comanda: Che numeri per Inter e Milan

29/12/2019 10:04

Da anni non è più una novità e si conferma anche dopo questo scorcio di stagione: San Siro sarà anche destinato ad essere rottamato ma per il momento è lo stadio che cattura più spettatori. Prima della ripresa del campionato il Meazza domina nella classifica del pubblico. I nerazzurri come già nella passata stagione guidano la graduatoria con una media 63.697 spettatori e il Milan è secondo con i suoi 53.917. Seguono Lazio, Fiorentina, Roma, Juventus con il Napoli che continua ad avere una media spettatori molto bassa. Il San Paolo al momento è settimo con 31.265 spettatori di media.