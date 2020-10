Samp, l’uscita di Ferrero scandalizza il web

14/10/2020 13:48

Non bastavano i negazionismi in piazza, anche il presidente della Sampdoria si lancia in un attacco “all’ansia da virus”. Massimo Ferrero ai microfoni di Radio Capital rivela: “Non inventiamoci cose che non esistono. Qui c’è una malattia e noi godiamo al mondo che siamo l’eccellenza della scienza: ringraziamo i medici e chi lavora negli ospedali per combattere questo visir. Però prima era un mostra che non si identificava mentre adesso lo abbiamo identificato e quindi cerchiamo di non enfatizzarlo. La malattia esiste, va identificata, ma abbiamo fatto 100 milioni di passi avanti e non si muore. Negazionista? No, io il virus lo rispetto ma abbiamo tutti i mezzi per affrontarlo. Il pubblico allo stadio? La mia richiesta è del 25%. Marassi è uno stadio meraviglioso, ci vanno 45mile persone ma se voi ne mettete 15mila chi se ne accorge”.