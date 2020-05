Salvini: Mai cantato Vesuvio lavali col fuoco ma frequentavo gli ultrà

28/05/2020 15:24

"Come Ministro dell'Interno ho avuto la fortuna di conoscere gruppi organizzati, prima facevo molti cori, per il Milan. La società con cui abbiamo sempre avuto rivalità sono Inter e Verona. “Vesuvio lavali col fuoco?” Mai detto". A Radio Punto Nuovo parla Matteo Salvini. Il segretario della Lega si sofferma sull'ncontro di oggi tra Spadafora e la Figc: "Abbiamo fatto tutte le considerazioni del caso, ci sono in ballo decine di migliaia di posti di lavoro e piccoli centri sportivi. Se il calcio non riparte, è un disastro economico, al di là della passione e dei diritti tv. Il calcio è pronto, spero che la politica, in questo caso il Governo, ascolti chi è pronto. Se non si trascende in violenza, avevo un canale diretto con gli ultras. Ultras contro la ripartenza? Sono nostalgico anch'io, ma bisogna guardare avanti. Gattuso al Napoli? Tanta roba Gattuso. Guardavo il Milan del passato, ad averne di giocatori così. Spero il Milan si rimetta in carreggiata, bisogna cambiare al vertice".