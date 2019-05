Salvini: Il Milan coinvolga di più i tifosi, hanno più entusiasmo loro

17/05/2019 15:25

"Se qualcuno andasse via non mi dispererei". Il nome di Gattuso non lo fa ma è assai probabile che Matteo Salvini, che ha parlato di Milan attraverso il canale Youtube di Mauro Suma, pensi proprio all'allenatore rossonero: "Ho cominciato con il Milan in Serie B. C'era Cesena-Milan ed ero in gita con gli scout. Ho cominciato soffrendo. I tifosi rossoneri son la cosa più bella del mondo. Quest'anno ero in trasferta ad Atene, dove abbiamo fatto una brutta figura e avevo portato mio figlio per la prima volta. Non sempre in campo c'è una rispondenza all'entusiasmo che c'è sugli spalti. Società autosufficiente e competitiva? A me non dispiacerebbe anche coinvolgere i tifosi. Dai che battiamo il Frosinone!".