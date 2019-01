Sacchi: Ho mandato sms ad Ancelotti, ecco cosa gli ho scritto

23/01/2019 14:15

«Con la Lazio probabilmente è stata la migliore perstazione del Napoli da quando c'è Ancelotti». Arrigo Sacchi racconta al Mattino di essere rimasto stregato dagli azzurri domenica scorsa: "Perché tutti hanno dato tutto quello che potevano dare, giocando un calcio coraggioso, aggressivo, facendo un bel pressing. E allora ho scritto un messaggio a Carlo, mi sono complimentato per il carattere e la qualità del gioco espresso dai suoi nonostante le assenze. Non è nella nostra indole pressare, imporre il gioco, il ritmo: basta vedere la Lazio che giocava con tre uomini in difesa e uno che non si sganciava mai. Siamo grandi tattici, ma piccoli strateghi. E la mancanza di una strategia è l'anticamera della sconfitta». L'ex ct ricorda anche cosa disse ad Ancelotti alla vigilia del suo primo Milan-Napoli in panchina: «Ma certo! A lui e agli altri: fate una cosa semplice, non fate arrivare il pallone a Maradona. Sennò ci castiga. Difesa alta e fuorigioco a metà campo. Finì 4-1, un trionfo. Maradona però era unico, dal nulla poteva inventare sempre qualcosa: quando lo affrontavamo era come avere una spada sul capo che prima o poi poteva abbattersi, all'improvviso. L'ho sempre adorato. E lui lo sapeva». Sacchi parla infine bene anche del Milan: «Gattuso sta lottando tra mille fatiche, infortuni, il caso di Higuain che finalmente si è risolto. È giovane, Rino, prova a far giocare la squadra con personalità. Ma è evidente che in questo momento gli azzurri sono in un momento migliore».