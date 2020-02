Sabatini stronca l'Inter e trova i difetti della Juve

17/02/2020 10:21

" Pjanic? La sostituzione va studiata, lui aveva chiesto di non giocare perché non stava ancora bene. Non mi è sembrata una gestione perfetta. Sarri? Bravo allenatore, ma dato che nello sport si fa sempre il paragone con chi c'è stato prima, Allegri era più adatto. La rosa della Juve è superiore a quella dell'Inter e della Lazio. Detto questo, l'Inter sta facendo un campionato all'altezza della propria forza, è comunque a 3 punti dalla Juve e il primo marzo andrà a decidere il proprio campionato a Torino. ". Sandro Sabatini trova nei sia nella Juve che nell'Inter parlando a Radio sportiva: "L'Inter è stata costruita per vincere lo scudetto e sono stati spesi 150 milioni per giocatori nuovi. La squadra è stata migliorata con grossissimi investimenti e se non sfrutta un'anno come questo sarebbe sciocco, dato che la Juve è in un'annata meno "prepotente" . La gestione di Conte deve essere esaminata con la lente di ingrandimento, non capisco perché nell'Inter non giochi Eriksen. Sostituzioni discutibili. Con Eriksen in campo ho visto un'Inter migliore. E' come se la Lazio non facesse giocare Luis Alberto. E' da un po' che non vedo l'Inter più brillante, determinata e carica. E' un po' in difficoltà e questa storia di regalare un tempo è successo nel derby e ieri sera, anche se il pallino del gioco ce l'aveva la Lazio".