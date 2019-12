Sabatini: Se questo è l'intoccabile della Juve c'è un problema

09/12/2019 10:23

"Se Bentancur diventa fondamentale per la Juve significa che siamo sulla strada sbagliata. Ha iniziato a giocare solo ultimamente, a inizio stagione Sarri lo teneva sempre in panchina. Contro la Lazio ha giocato bene, ma se la Juventus dipende da lui c'è qualcosa che non va" ". Analisi impietosa sui bianconeri da parte di Sandro Sabatini. Il giornalista di Mediaset parla a Radio sportiva e dice: "Sul mercato sono stati presi DeLigt, Ramsey, Rabiot ed è stato confermato Higuain, ma io a centrocampo non mi accontento di Ramsey e Rabiot, alla Juve serve uno come Pogba o MilinkovicSavic".