Sabatini all’attacco: “Ogni anno fa uno show”

Aurelio De Laurentiis negli ultimi giorni è stato al centro delle polemiche per le sue parole sia sul mondo del calcio che per vicende extracalcistiche. Oggi l’ultima contro la Uefa che il presidente del Napoli è disposto a portare in tribunale se i giocatori azzurri che tornano dalle nazionali dovessero contrarre il coronavirus. Anche Sandro Sabatini interviene nella vicenda ai microfoni di Radio Sportiva: “Ogni estate fa uno show, attenzione ai populismi o ai negazionismi. Lui è un imprenditore con idee innovative, ha fatto un grande Napoli, ma si prenda meriti e demeriti”.

Raiola e il Milan

Il giornalista torna anche sulla questione Ibrahimovic e sul suo agente Mino Raiola: “Non è affatto diverso da altri procuratori meno mediatici, fa solo gli interessi dei suoi giocatori. Se Ibra vuole lo stipendio più alto della rosa, la richiesta rientra nei suoi diritti e sta al Milan accettarla o meno. Donnarumma? Il Milan se lo deve tenere stretto, per me è una squadra che offre bellissime prospettive, manca solo qualcosa sulla fascia destra. Può entrare nelle prime 4 posizioni ma ci sono delle variabili tra cui Ibra e da lì dipende molto”.

Situazione Inter

Il giornalista Mediaset parla anche della situazione dell’Inter: “Un anno fa ha speso molto sul mercato e quest’anno deve stare un po’ più attenta. Kantè? Arriva solo se va via Brozovic, altrimenti l’Inter non può solo comprare o dare in prestito. Tutte le società devono fare i conti”.