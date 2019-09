Ruiu attacca Gazidis: Strapagato ma che ha fatto finora?

08/09/2019 16:10

Dura presa di posizione di Cristiano Ruiu nei confronti della dirigenza del Milan. Il giornalista, esperto del mondo rossonero, attacca in particolare Gazidis in un articolo su calciomercato.com. Ecco i punti salienti: "Ma quanto prende di stipendio la dirigenza rossonera? Proprio nell’anno solare in cui la UEFA ha messo nel mirino il Milan e i suoi conti, scopriamo che il Milan ha la dirigenza più remunerata nel mondo del calcio. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo nessun club di calcio può vantare un apparato dirigenziale che percepisce tutti i soldi che mensilmente incassano i dirigenti del Milan...L'elenco degli "stipendiati" è lungo e oneroso: Scaroni è uno "stipendiato". Di lusso, ma pur sempre stipendiato. E stipendiati di lusso ne troviamo molti altri: Boban, Maldini e Massara. Senza contare il nuovo (da meno di un anno) amministratore delegato che risponde al nome di Ivan Gazidis e che ha sottoscritto un contratto da 4 milioni a stagione con il club rossonero. Arrivato dall’Arsenal e presentato come un vero e proprio genio del risanamento finanziario, fino a questo momento non ha ancora messo in mostra tutte le sue doti. ma in questo "quasi" anno solare che cosa ha fatto Ivan Gazidis? E soprattutto: ma perché il Milan gli dà 4 milioni all’anno? Non era mica meglio darli a un attaccante da 20 gol a stagione?"