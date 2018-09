Ronaldo si sta...conservando i gol, il figlio intanto ne fa 4 tutti insieme

02/09/2018 10:56

E se avesse ragione chi pronosticava Cristiano Ronaldo lontanissimo dalle cifre di gol cui aveva abituato tutti a Madrid? Tre partite e zero gol per Cr7 è un dato che fa sensazione e che rischia di far arricchire i bookmakers, impensabile immaginare che il portoghese, sempre presente in campo finora, fosse rimasto all'asciutto contro Chievo, Lazio e Parma. Poco convince chi parla (lo stesso Allegri) di difese italiane forti: può mai essere quella del Chievo o del Parma un ostacolo per chi ha segnato a tutto il mondo? E mentre il figlio Cristiano jr fa poker con i pulcini della Juve (Ddue reti segnate nel primo tempo: una con un sinistro in diagonale, l'altra con il destro. Poi gli altri due gol nella ripresa, per completare il poker e regalare il 5-1 alla sua squadra. Il tutto sotto gli occhi di Georgina) il papà fatica. Che poi la Juve non ne abbia risentito è un altro discorso ma forse è meglio così. Più fame ha Ronaldo più i suoi gol arriveranno quando davvero servono. Se li sta conservando per la Champions? Razionalmente no ma è lì che il portoghese deve dare tutto, in quella coppa maledetta che è il primo obiettivo stagionale. Allegri intanto se ne fa una ragione senza preoccuparsi troppo: "E' questione di tempo... io sono anche fatalista. Con il Chievo ha tirato diverse volte in porta e ha trovato Sorrentino, con la Lazio quella palla che gli è rimasta sotto e ha fatto gol Mandzukic, stasera il colpo di testa è uscito di un pezzetto, una volta è arrivato un centimetro dopo, una volta un centimetro prima. Poi nonostante sia il numero uno al mondo, è un ragazzo che magari ha voglia di fare gol e ogni tanto accelera, si preoccupa, invece deve stare sereno perchè dopo la sosta tornerà a fare gol, perchè troveremo una condizione migliore tutti. Siccome è un ragazzo intelligente e capisce velocemente, si rende conto che... già nel secondo tempo ha avuto più possibilità, nel primo tempo, contro una squadra chiusa, lo raddoppiavano, lo triplicavano, quindi se ne mettono tre su di lui, qualcuno di noi è libero. In questo momento sta sfruttando questa cosa. Poi è anche vero che va cercato, nel primo movimento va trovato, quindi noi dobbiamo essere più bravi a cercarlo. Comunque nel campionato italiano diciamo che c'è molta più attenzione. Non diciamo che è meglio o è più difficile, c'è molta più attenzione a livello difensivo. Gli allenatori sono tutti preparati, lavorano, guardano e non ti concedono, non ti danno dei vantaggi. Quindi in questo campionato che tutti denigrano sicuramente è più difficile fare 40 gol. E' capitato credo a Higuain, ma è stato un anno particolare. Ma un capocannoniere si aggira intorno ai 26.-27. Poi comunque il capocannoniere del campionato italiano non ha mai vinto il campionato, quindi va bene così".