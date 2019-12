Ronaldo deluso da Sarri, i motivi del malumore

24/12/2019 10:39

E' accerchiato Maurizio Sarri dopo il fallimento del primo obiettivo stagionale con il ko in Supercoppa contro la Lazio. Stando a quanto scrive Repubblica anche Ronaldo sarebbe rimasto deluso dal tecnico e non avrebbe gradito anche qualche scelta di formazione. Si parla di alcuni malumori in spogliatoio con Cr7 che non sarebbe soddisfatto della gestione della formazione in occasione di una partita decisiva. In particolare, La Repubblica cita la sostituzione di Gonzalo Higuain, anche se la più criticata in senso generale è stata quella di Mattia De Sciglio sulla fascia destra dal primo minuto.